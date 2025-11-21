Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin dün akşamki oturumunda sesler yükseldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş ile AKP'li ve MHP'li Belediye Meclis üyelerinin tartışmalarına sahne olan oturumda, bazı üyelerin masalara vurması üzerine ABB Başkanı Yavaş, "Masaya vurmayın, masaya vuranlar geçen hafta burayı terk ediyordu" sözleriyle oturuma ara verdi.

Aranın ardından AKP ve MHP sıralarından kendisine yönelik yükselen seslere de tepki gösteren Yavaş, "Bağırma lan! Ne bağırıyorsun" dedi.

Mansur Yavaş laf atan AKP'lilere “Bağırma lan! Suç işleyen varsa arkasında duran namussuzdur, şerefsizdir!” diyerek sert çıktı. Yavaş "Onu suçlayıp bunu suçlayıp konuşursanız bu iş olmaz" ifadelerini kullandı.

Yavaş gerginliğin ardından yaptığı açıklamada deprem endişesiyle Ankara’ya yönelen göçün trafiği ağırlaştırdığını belirterek buna karşı radikal bir çözüm hazırladıklarını aktardı. Bütçe imkanı sağlandığında ulaşımda “devrim” niteliğinde bir adım atacaklarını söyleyen Yavaş, trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşımayı daha cazip hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yavaş, "Allah nasip ederse, bütçemiz uygun hale gelirse Ankara halkına bir müjdem var: 1000 yeni otobüs alıp, Ankara halkını bedava taşıyacağım. Trafiği ancak böyle çözeriz. Bolca otobüs almamız gerekiyor, altyapıyı yapabilirsek halkı bedava taşıyarak trafiği rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.