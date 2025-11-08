Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 30. Dönem Üyeleri, mazbatalarını Başkan Mansur Yavaş’tan aldı. Törende konuşan Yavaş, "Çocuklar kendi haklarını diğer çocukların öğrenmesi için çalışıyor ve aynı zamanda da kentte yaşayan en önemli bireyler olarak geleceğe ve büyükleri olarak da bizlere yol gösteriyorlar. Bizler de onların bu yaştaki talepleri, sıkıntıları neyse onlar doğrultusunda bir yönetici olarak destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kent yönetiminde çocuklara söz hakkı tanıyan ve çocuk hakları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 30. dönemine mazbata töreniyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla gerçekleşen törende, yeni dönem üyeleri mazbatalarını aldı. Bu yıl ki törene Edirne Çocuk Meclisi üyeleri de konuk olarak katıldı.

"YÖNETİCİ OLARAK DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Konuşmasına Edirne Çocuk Meclisi’nden gelen çocuklara "Hoş geldiniz" diyerek başlayan Mansur Yavaş, "Sevgili gençler bugün burada bir nöbet değişimi var. Daha önce görev yapanların yerine yeni meclis üyeleri seçildi. Çocuklar kendi haklarını, diğer çocukların öğrenmesi için çalışıyor ve aynı zamanda da kentte yaşayan en önemli bireyler olarak geleceğe ve büyükleri olarak da bizlere yol gösteriyorlar. Bizler de onların bu yaştaki talepleri, sıkıntıları neyse onlar doğrultusunda bir yönetici olarak destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yavaş, yeni dönemde görev alacak tüm Çocuk Meclisi üyelerini tebrik ederek, "Bu yaşta böyle bir sorumluluk aldığınız için sizlerle de gurur duyuyoruz. Önceki dönem görev alan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Şimdiki dönemde görev alan arkadaşımla başarılar diliyorum, gözlerinizden öpüyorum" dedi.

Törenin sonunda Mansur Yavaş, çocuklara mazbatalarını takdim etti.