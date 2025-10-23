Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021–2024 yılları arasında gerçekleştirdiği konserlerde kamu zararına yol açıldığı iddiaları sonrası konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen açıklamada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi incelemeleri sonrasında, 32 konser hizmet alımında belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığının tespit edildiği ifade edildi.

14 KİŞİYE İDDİANAME DÜZENLENDİ

Gerçekleştirilen soruşturma kapsamında 5’i tutuklu olmak üzere 14 kişi hakkında “nitelikli zimmet” suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 sanık hakkında 31,5 yıla kadar, 6 sanık hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma dosyasında, belediyenin konser organizasyonlarında hizmet alımı süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamalar gerçekleştiği bazı firmalara usulsüz ödemelerde bulunulduğu ve kamu zararına sebep olunduğu iddia edildi.

YAVAŞ'A SAVUNMA YAPMASI İÇİN 1 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ortaya atılan iddialarla ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında da “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlamaları kapsamında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.

İçişleri Bakanlığı, soruşturma izni talebi çerçevesinde Yavaş’a savunma hakkı tanıyarak bir haftalık süre verdi.