Ankara başsavcılığı, ABB’nin 2021-2024 arasında düzenlediği konserlerle ilgili soruşturma kapsamındABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘denetim görevini ihmal’ suçlamalarıyla soruşturma izni talep etmiş, İçişleri Bakanlığı izni vermişti.

Danıştay’a itirazda bulunan Yavaş hakkında 19 Mart'ta İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anayasal haklarını kullanan gençlere çorba ve battaniye dağıtımı nedeniyle Ankara Büyükşehir'e bir soruşturma daha açıladı.

Yavaş, hakkında başlatılan "Çorba" ve 'Konser Soruşturması'yla ilgili Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Soruşturmanın dayanağı olan konser etkinlikleriyle ilgili konuşan Yavaş "Hakkımda konserlerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi. Buna karşılık Danıştay’a itiraz dilekçesi verdik. Oysa, başkanın sorumlu olmayacağına ilişkin Yargıtay, Danıştay, Sayıştay kararları var. Bunlar dikkate alınmamış. CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Melih Gökçek ve oğlu Milletvekili Osman Gökçek’in İçişleri Bakanlığı’na gidip müfettişle görüştüğünü söyledi" dedi.

ABB Başkanı, gençlere çorba ve battaniye gönderdiği gerekçesi ile hakkında başlatılan soruşturmaya da çorba hizmetinin yıllardır devam ettiğini belirterek tepki gösterdi.

YARDIMLARI TEK TEK SAYDI

Yavaş "Gece 03.00’da toptancı haline mal getirilenlere, hastaneye gelenlere, hasta yakınlarına, organize sanayi bölgelerinde işine giden işçilerimize, üniversite çevrelerinde, metro istasyonlarında çorba, ekmek dağıtıyoruz. Aslında çok güzel bir hizmet. Yoksa millet okula, işe aç gidiyor. En azından çorba ve ekmekle karnını doyuruyor" ifadelerini kullandı.

'İNSAN OLAN HERKES BENİM GİBİ DAVRANIR'

Gençlere çorba dağıtılmasının soruşturulacak bir yanı olmadığını ifade eden Yavaş, yapılanın insani bir davranış olduğunu söyledi. "Öğrencilere çorba dağıtmışız. Bunun soruşturulacak hiçbir şeyi yok" diyen Yavaş "Neyini soruşturuyorlar ben de anlamadım. İnsani olan herkes, benim gibi davranır. Gençlerin eylem yaparken değil, toplanıp şarkı türkü söylediği bir sırada onlara çorba göndermenin neresi suç" diyerek duruma tepki gösterdi.

Yavaş, gençlerin yağmur altında kalması üzerine battaniye ve çorba gönderdiğini, bunu da hastalanmamaları için yaptığını belirterek "Gece vakti insanların ıslandıklarını duyunca çorba ve battaniye gönderdik. Hatta o gece CHP’ye sığınan birkaç genç, ‘Ben bugün buraya kaçtım ama yemin ediyorum benim CHP ile hiçbir ilgim yok. Biz gençler olarak hakkımızın peşindeyiz’ demişti. Bunu da oradaki herkes duydu. Hatta oradakilere, ‘Duyun; bakın herkes partili falan değil. Bunu da mutlaka dikkate alın’ dedim" ifadelerini kullandı.

Yavaş, telefon konuşmasının gizemli gibi gösterilmeye çalışıldığını ancak her şeyin açık olduğunu vurguladı ve "Telefon konuşmamı gizemli gösteriyorlar. O konuşma CHP Genel Merkezi’nin içinde oldu. TOMA ile ıslatılan gençler genel merkeze sığınmıştı. Duyunca o taraftan geçerken uğradık. Durumu öğrenince çorba ve battaniye gönderilmesini istedim. Bunu gençlerimiz ıslandığı için hasta olmasın diye gönderdik. Meselenin hepsi bu. Olay CHP’nin önünde olmuş ama biz ODTÜ’nün içine gönderdik.

Orada büyük bir kalabalık bekliyordu. Vali yardımcısı da oraya gelmişti. Onlarla görüşmelerini söylüyoruz. Yani ortada korsan bir şey yok. Hayırlısı olsun. Bunlar olacak, doğruyu bir gün inşallah bulacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Yavaş'ın açıklamalarını okuyan vatandaşlar sosyal medyada "Mansur Yavaş 'suçlarını' tek tek sıralamış" demekten kendini alamadı.