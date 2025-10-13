Ankara’nın Başkent oluşunun 102. Yıldönümü nedeniyle Ankara Valisi Vasip Şahin, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Anıtkabir’de bir araya geldi.

Cuma günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı’na talepte bulunmuştu. Başvurudan sadece birkaç gün sonra Anıtkabir'deki törende böyle bir karenin olması ise dikkat çekti.

Yavaş ve Vali Şahin'in ara ara diyalog kurduğu görülürken, , kendisi hakkında soruşturma izni isteyen Başsavcı Karaköse ile herhangi herhangi bir şey konuşmaması göze çarptı.

Şahin, Karaköse ve Yavaş'ın ziyareti sırasında Yavaş ve Vali Şahin'in ara ara diyalog kurduğu görülürken, kendisi hakkında soruşturma izni isteyen Başsavcı Karaköse ile herhangi herhangi bir şey konuşmaması dikkat çekti.

Anıtkabir ziyaretindeki o kareler şu şekilde oldu;