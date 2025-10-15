ABB’ye konser soruşturması kapsamında hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş, Eski ABB Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in, eşi Nevin Gökçek’in onursal başkanlığını yaptığı SOS Vakfı’na tahsis ettiği Kocatepe Kültür Merkezi’ni hukuki yollarla geri aldı.

SOS Vakfı, ABB ile sözleşmesi 2023 yılında bitmiş ancak 16 ay boyunca boşaltılmadı. ABB ise binayı 2025 yılında hukuki yollarla binayı geri aldı. Restorasyonun tamamlanmasının ardından ABB, önceki gün Ankara’nın başkent oluşunun 102. yılının kutlamaları kapsamında Kocatepe Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

"HİÇBİR İMZA, HİÇBİR KOLTUK; ADALETİN VE HALKIN VİCDANININ ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"

Açılış resepsiyonuna ABB Başkanı Mansur Yavaş, büyükelçiler, CHP’li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ABB Meclis üyeleri ve sanatçılar yer aldı. Yavaş, “Hukukun üstünlüğüne, adaletin bir gün mutlaka yerini bulacağına yürekten inanıyorum. Bugün de aynı inançla söylüyorum: Hiçbir makam, hiçbir imza, hiçbir koltuk; adaletin ve halkın vicdanının üstünde değildir” dedi.