Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, hakkında konser soruşturmasıyla ilgili verilen soruşturma iznine karşı iki farklı dilekçeyle hamle yaptı. Yavaş, itiraz ve suç duyurusunda bulundu.

BU KEZ FARKLI KARAR VERİLMESİ AKILLARI KARIŞTIRDI

Nefes'den Aytunç Erkin'in haberine göre; Mansur Yavaş'ın avukatı, öncelikle soruşturma izni kararına itiraz etti. Bu itiraz, kararın usul ve esastan hukuka aykırı olduğunu savundu.

Ön inceleme ve soruşturmaların, yeni delil veya olay çıkmadıkça tekrarlanamayacağına dikkat çekilerek, soruşturma iznine gerekçe olan konuda yeni bir delil bulunmadığı belirtildi. Yavaş'ın konserlerin rutin bilgileri ve onayı dışında ihale usulü ve tutarlarına ilişkin bilgisi olduğuna dair herhangi bir delil, ifade veya belirleme olmadığı vurgulandı.

Hem Sayıştay Denetim raporlarında hem de Mülkiye Müfettişlerinin Genel İş ve Yürütümü Teftiş raporunda, konser etkinliklerinin mevzuata aykırı olduğu veya piyasa rayiçlerinin üstünde yapıldığına dair bir tespit veya bulgu yer almadığı ifade edildi.

Geçmişte ABB eski Başkanı Melih Gökçek hakkında yapılan benzer iddia ve suç duyurularına rağmen soruşturma izni verilmediği veya dava açılmadığı belirtilerek, "Herkesin kanun önünde eşit olduğu" ilkesine aykırı bir uygulamanın olduğu iddia edildi. Belediye kaynakları da geçmişte benzer konularda müfettişlerin "belediye başkanı sorumlu tutulamaz" yönünde görüş bildirdiğini, bu kez farklı karar verilmesinin soru işareti yarattığını dile getirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA NELER İSTENDİ

Yavaş, Eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in, soruşturma iznini veren müfettişler ve Teftiş Kurulu ile görüşerek Yavaş aleyhine kulis yaptığı iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Mansur Yavaş, bu suç duyurusu ile iddiaların araştırılmasını talep etti ve şu hususların incelenmesini istedi:

İddiaları açıklayan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın tanık olarak dinlenilmesi.

Şüphelilerin İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu üyelerine ve İçişleri Bakanlığı'na yaptığı ziyaretlerin liste ve içeriklerinin ilgili kurumlardan celbedilerek incelenmesi.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu üyeleriyle şüpheliler arasında geçen telefon görüşmeleri ve HTS kayıtlarının ilgili kurumdan celbedilerek incelenmesi.

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu üyelerinin tanık olarak ifadelerine başvurulması.

Mansur Yavaş, bu iki hamleyle hem soruşturma izninin usul ve esas yönünden iptalini talep ederken hem de kararın alınma sürecindeki iddia edilen şaibelerin araştırılmasını istedi.