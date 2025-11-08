Yandaş Sabah Gazetesi’nde “Mansur Yavaş’a Ankapark’ta kamu zararı için soruşturma izni: 3 milyarlık zarar...” başlıklı bir habere imza atılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser organizasyonlarında kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma yürütürken, Ankapark dosyasını da incelemeye aldı.

Başsavcılık, Mansur Yavaş hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Bu talebin gerekçesi, Ankapark’ın Yavaş döneminde kapatılması, korumasız bırakılması, içindeki malzemelerin çalınması ve kamu malına zarar verilmesine göz yumulduğu iddiaları olarak belirtildi.

BAŞSAVCILIĞA SUNULAN DİLEKÇE

Başsavcılığa sunulan şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Ankapark, Mansur Yavaş döneminde kapatılmış ve hâlâ açılmamıştır. Belediye, parkın kullanımı üzerinde denetim yetkisi olmadığını savunmuştur. Ancak belediye ile kiracı arasında imzalanan sözleşmede her türlü denetim yetkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Park 6 yıldır tahrip olmuş, içindeki malzemeler çalınmıştır. Çalınan malzemelerin toplam değeri 3 milyar TL’yi aşmaktadır. Mansur Yavaş, parkta yaşanan hırsızlık iddialarını kamuoyuna açıklamış; ancak basına ve belediye yayın organlarına çekim izni vermemiştir. Eğer gerçekten hırsızlık yaşanmışsa, idarenin buna göz yumması söz konusudur.”

YAVAŞ’TAN İDDİALARA YANIT

Bu iddialara dair Nefes gazetesinin yazarı Ayunç Erkin, Mansur Yavaş’a ulaştı. Yavaş, iddiaları yalanlarken, “Böyle bir şey yok. Daha önce ‘oradaki malzemeler çürüdü, kayboldu’ diye şikayet edildi. Müfettiş nisan ayında geldi, araştırmalarını yaptı ve gitti. O günden bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Olma ihtimali de yok. Bizim zaten oraya girme yetkimiz yoktu. Fakat bizim yaptığımız şikayet vardı Melih Gökçek hakkında. Danıştay’da 3’e 2, Gökçek hariç oradaki sorumluların yargılanması çıktı. Danıştay kararında ‘Her bir alım ihale incelenmesi gerekiyor’ diyor. Buna rağmen savcılık takipsizlik verdi. Ben basın toplantısında bunu anlattım” dedi.

“SON GÜNLERDE PANİK HALİNDELER”

Yavaş, ‘son günlerde panik halindeler’ diyerek şu cümleleri kurdu:

“Bunun dışında bize intikal eden bir durum yok. Ama kendi kafalarına göre ne düşünüyorlar bilmiyorum. Son günlerde panik halindeler. Paniğin sebebini de yakında görecekler, o kadarını söyleyeyim. Onlar biliyorlar başlarına gelecekleri. Ankapark’la ilgili sorumluluk Melih Gökçek’e aittir. Zaten Ankapark’ın işlerini yapan firma da (Binko İnşaat) Osman Gökçek’in evini yapıyor.”