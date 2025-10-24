ABB’ye yapılan konser soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu için İçişleri Bakanlığı’na soruşturma izni talep etti.

"İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Mansur Yavaş’a savunma için bir hafta süre verdi" iddialı haberlere ise dün ABB’den açıklama gelmişti.

İLK REST ÇEKİLDİ

ABB, yaptığı açıklamada belediye hakkındaki iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir adım daha ileri gidiyoruz: Eğer gerçekten iddia ettikleri gibi ellerinde bilgi, belge, kanıt varsa; bunların yargı mercileri tarafından incelenmesini bizzat biz talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"ŞİKAYETİ OLAN BAŞVURSUN, ‘HODRİ MEYDAN’ DİYORUZ"

Bugün ise ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuya dair restten bir adım daha öne giderek, ‘hodri meydan’ şekline çevirdi.

Yavaş, Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Şikayeti olan başvursun. ‘Hodri meydan’ diyoruz. Memurların fotoğraflarını yayınlayıp ‘şuradan alım yapılmış’ gibi suçlamalar oluyor. Savcılık da bu paylaşımları incelemeli. Burası dağ başı değil. Hukuksuzluk varsa gereğinin yapılmasını istiyoruz. Ama yoksa da bu adamlara gereğini yapılmasını istiyorum. Şantaj yapıyorlar. Yani paylaşım yapıyor, ‘para verirsen paylaşımı kaldırırım’ diyor. Benimle ilgili soruşturma izni istenirken gerekli cevabı da müfettişlere verdim” ifadelerini kullandı.