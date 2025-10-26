Dr. Yasin Yılmaz, mantar zehirlenmesi belirtilerinin, mantarda bulunan zehrin yapısına bağlı olarak, mantarın yenilmesini takiben 2 ila 6 saatlik bir zaman diliminde ortaya çıktığına dikkat çekti.

Yılmaz, şu açıklamaları yaptı:

"İki saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer-böbrek fonksiyon bozuklukları ve hatta ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri de görülebilmektedir. Zehirlenme belirtileri görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Mantar zehirlenmelerinden korunmak için; doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine bandrollü kültür mantarları tercih edilmelidir."