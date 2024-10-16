Mapisa-Nqakula davası ertelendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mapisa-Nqakula davası ertelendi

Güney Afrika Ulusal Meclis Eski Başkanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula'ya karşı açılanyolsuzluk davası, savunmasının o tarihe kadar esaslı bir başvuruda bulunmasının beklenmesi nedeniyle aralık ayına ertelendi.

Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olan Mapisa-Nqakula, bu sabah Pretoria Yüksek Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldı.

Eyalet savcısı Avukat Bheki Manyathi, hem eyaletin hem de Mapisa-Nqakula'nın savunma avukatının erteleme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Manyathi yaptığı açıklamada “Başvurunun duruşma tarihi 5 Aralık ve yine karşılıklı anlaşmayla Lordumdan zaman çizelgeleri belirlemesini istiyoruz. Savunma, başvuruyu 28 Ekim'e kadar dosyalama, davalı devlet cevap kağıtlarını 15 Kasım'a kadar dosyalama ve başvurucu varsa cevap beyanını 25 Kasım'a kadar dosyalama ve her iki tarafça 2 Aralık'a kadar dosyalanması yönünde” ifadelerine yer verdi.

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