Düzenleme: Kaynak: İHA
Mardin’de feci olay! İş makinesinden kayan taşın altında kaldı

Mardin'in Savur ilçesinde bir taş ocağında yürek burkan bir kaza meydana geldi. İş makinesinden kayan devasa taş yığını, 48 yaşındaki işçi Aziz Arslan'ı TIR'ın kapağı ile arasında sıkıştırdı.

Olay, 24 Eylül'de Savur ilçesi kırsal İçören Mahallesi'ndeki bir taş ocağında meydana geldi. Aziz Arslan, yükleme yapıldığı sırada, iş makinesinden kayan taş yığını ile TIR'ın kapağı arasında sıkıştı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aziz Arslan'ın cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Midyat İlçe Mezarlığı'nda defnedildi. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, bazı kişilerin ifadeleri için jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi.

