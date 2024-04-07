Mardin’deki tır kazasında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Mardin’deki tır kazasında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Mardin Nusaybin'de meydana gelen bir tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 3 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Kazada 4 kişi de yaralandı.

Verilen bilgilere göre Uluslararası İpekyolu mevkiinde ilerleyen tır ile 06 DRB 857 plakalı Mercedes marka araç çarpıştı. Yolda ilerleyen diğer araçtakilerin ihbarda bulunması üzerin kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis gönderildi. Feci kazada 3 yaşında olduğu belirlenen Şerzan Botan A. adlı çocuk yaşamını yitirdi. Kazada aynı aileden Mehmet Esir A., Helin A., Berivan A. ve Alan Berken A. ise yaralandı. Kaza sırasında yaralananlar ilk kontrollerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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