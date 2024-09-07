Marmara ve Adalar'a bakanlık koruması

2021 yılında Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj sorunu sonrası 'Marmara Denizi Eylem Planı' hayata geçirilmişti.

Bu plan kapsamında, Kasım 2021'de 1,2 milyon hektarlık alan "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi" (ÖÇKB) ilan edildi ve müsilaj temizliği için kapsamlı projeler başlatıldı.

İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen dip çamuru temizliği projesi, bu çerçevedeki en büyük çevre projelerinden biri oldu.

37 BİLİM İNSANI ÇALIŞTI

ÖÇKB'nin ilanından sonra İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi ve bölgedeki diğer üniversitelerden toplam 37 bilim insanı, 104 istasyonda kapsamlı bir "Kara-Kıyı ve Denizel Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi" yürüttü. Bu projede, Marmara Bölgesi'ndeki adalarda 9’u endemik olmak üzere 815 bitki türü, koruma altında olan 10 sürüngen ve 51 memeli türü tespit edildi. Ayrıca Prens Adaları, Marmara Adası, Kapıdağ Yarımadası, Paşalimanı, Koyun ve Avşa Adası, Ekinlik Adası gibi bölgelerde toplam 164 kuş türü belirlendi.

BİYOLOJİK KORİDOR

Bilimsel raporlar, Marmara Denizi’nin zengin flora ve faunası ile Karadeniz ve Akdeniz’in biyolojik çeşitliliği için kritik bir biyolojik koridor niteliği taşıdığını ortaya koydu. Deniz ve ada ekosistemlerinin birbiriyle bağlantılı olduğu ve kıyı ekosistemlerinin korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin sınırları genişletildi. Balıkesir’in Bandırma-Yenice köyündeki 485 hektarlık orman alanı, Çanakkale Kumkent’teki 195 hektarlık alan, Kumkale Deltası’ndaki 108 hektarlık alan ve Tekirdağ Uçmakdere’deki 138 hektarlık orman alanı koruma bölgesine dâhil edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi’nde ekosistemin restorasyonunu sağlamak için gerekli önlemleri alacak ve bölgenin yaşamsal döngüsünün sürdürülebilirliğini temin edecek bilimsel çalışmalar devam edecek.