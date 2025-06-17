Mars yüzeyindeki volkan görüntülendi: NASA'nın paylaşımı gündem oldu

NASA, Kızıl Gezegen Mars'ın gizemlerini aydınlatmaya devam ediyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi kısa süre önce, Mars'ın en büyük volkanlarından birine ait, şimdiye kadar görülmemiş bir perspektif sunan dikkat çekici bir görüntü yayımladı. Bu eşsiz fotoğraf, gezegenin yüzey şekilleri hakkında değerli bilgiler sağlıyor ve bilim dünyasında büyük heyecan yaratıyor.

ARSİA MONS: MARS'IN GÖĞE UZANAN DEVİ

2 Mayıs 2025'te NASA'nın emektar uzay aracı Mars Odyssey tarafından çekilen bu görüntü, Arsia Mons adlı devasa volkanı gün doğumu öncesi, sisli bulutların arasından yükselirken gösteriyor. Yaklaşık 19 kilometre yüksekliğe ulaşan Arsia Mons, Dünya'nın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'nın yaklaşık iki katından daha fazla bir yüksekliğe sahip. Bu ölçek, Mars'taki volkanik yapıların ne kadar muazzam boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor. Görüntü, adeta bir astronotun uzaydan görebileceği bir manzarayı Dünya'ya taşıyor.

THARSİS BÖLGESİNİN KALBİ

Arsia Mons, Mars'ın batısındaki Tharsis bölgesinde yer alan üç büyük volkandan oluşan Tharsis Grubu'nun bir parçasıdır. Diğer iki volkan Pavonis Mons ve Ascraeus Mons ile birlikte Tharsis Grubu, Kızıl Gezegen'in en belirgin jeolojik özelliklerinden birini oluşturur. Binlerce kilometreye yayılan bu devasa volkanik yayla, Mars'ın geçmişteki yoğun volkanik aktivitesine dair önemli kanıtlar sunar. Bilim insanları, bu volkanların oluşum süreçlerini ve Mars'ın jeolojik evrimindeki rollerini anlamak için Tharsis bölgesini yakından inceliyor.

MARS ODYSSEY'DEN YENİ BAKIŞ AÇILARI

2001 yılında fırlatılan ve başka bir gezegenin yörüngesinde en uzun süre aktif kalan görev olan Mars Odyssey, 2023 yılından bu yana yeni bir uçuş moduyla görüntüler çekiyor. Bu yenilikçi yaklaşımda, uzay aracı yörüngesinde 90 derece döndürülerek doğrudan aşağı yerine yatay olarak ufka bakacak şekilde konumlandırılıyor.

Bu yeni perspektif, araştırmacıların Mars atmosferindeki toz ve bulut katmanlarını daha iyi gözlemlemesine ve mevsimsel değişimlerini belgelemesine olanak tanıyor. NASA'dan gezegen bilimci Michael Smith, bu yeni görüntülerde mevsimler arasında belirgin farklar gördüklerini belirterek, "Bu, Mars atmosferinin zamanla nasıl değiştiğini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor" açıklamasını yaptı. Elde edilen bu veriler, Mars'ın iklim geçmişi ve gelecekteki atmosferik davranışları hakkında kritik bilgiler sağlıyor. Mars Odyssey'nin bu yeni gözlem yetenekleri, gezegenin dinamik atmosferik süreçlerini anlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor.