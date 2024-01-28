Mars'ta antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler toplandı

Kaynak: AA
Mars'ta antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler toplandı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars yörüngesindeki uyduları ve yüzeyde araştırma yapan Perseverance keşif aracının, Mars'ta "Jezero Krateri" adı verilen havzada antik bir gölün varlığını doğrulayan veriler topladığını duyurdu.

Robotik gezicinin topladığı bulgular, Mars'ın mikrobiyal yaşamı barındırmış olabileceği ve bazı yerlerinin bir zamanlar suyla kaplı olduğuna ilişkin yaklaşımları doğrular nitelikte.

NASA, Perseverance'ın iniş alanı olarak Jezero Kraterini, Kızıl Gezegen'deki 60'tan fazla aday bölgeyi dikkatle inceledikten sonra barındırdığı deltalardan dolayı seçti.

Jezero’da, 5 yıllık kapsamlı bir çalışmanın ardından karar kılındı.

"BÖLGE GEÇMİŞTE SUYLA DOLUYDU"

Bilim insanları, bölgenin uzun geçmişte suyla dolu olduğunu ve antik bir nehre ev sahipliği yaptığını belirtiyor.

Perseverance'ın verileri, nehir kanallarının krater duvarının üzerinden taşarak 3,5 milyar yıldan fazla bir süre önce göl oluşturduğuna işaret ediyor.

Bilim insanlarının suyun çevredeki kil minerallerini krater gölüne taşıdığına dair kanıtlar keşfettiği belirtilirken, bu dönemde Jezero'da mikrobiyal yaşamın olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bilim insanları, geçmiş yaşamın izlerini keşfetmek için Mars’tan kaya ve toprak örnekleri toplayacak.

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