Mars'ta gizemli şekiller görüldü. Bilim insanları bu şekillere odaklandı

Mars'ta yeni ortaya çıkarılan altıgen döşeli kaya, Kızıl Gezegen'in milyonlarca yıl boyunca tekrarlanan ıslak ve kuru dönemler döngüsünden geçtiği iddialarını ortaya çıkardı.

NTV'de yer alan bilgilere göre Mars şu anda soğuk ve kuru olmasına rağmen, araştırmacılar son zamanlarda gezegenin yüzeyinin bir zamanlar nehirler, akarsular, göletler, göller ve hatta belki de denizler ve okyanuslarla kaplı olduğuna dair kanıtlar buldu.

Dünya'da suyun olduğu hemen her yerde yaşam olduğu için, Kızıl Gezegen'deki bu eski su işaretleri Mars'ın bir zamanlar yaşama ev sahipliği yaptığı ve hala da yapabileceği ihtimalini gündeme getirdi.