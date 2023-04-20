Mars'taki 'iskeletin' gizemi çözüldü. NASA’nın uzay aracı tesadüf eseri çekmişti

NASA tarafından 2011 yılında Mars’a gönderilen Curiosity aracının rastgele çektiği Mars'ta görüntülenen "kemik" benzeri cismin gizemi konusunda açıklamalarda bulundu.

Mars'ın 154 kilometre uzunluğundaki Gale Krateri’nden alınan yeni görüntü, Curiosity'nin bir lazer, kamera ve spektrograftan oluşan (ChemCam) cihazı kullanılarak çekildi. Ancak bu kez fotoğraf bir kaç kez yakınlaştırma yapılarak kesilmiş. Sonrasında ise sanki gerçek boyutlarda bir iskelet izlenimi verilerek sosyal medyada paylaşılmış.

DonanımHaber'in aktardığı konu hakkında yer verilen açıklamada NASA'nın California'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndan Andrew Good "Garip şekilli kayaların kökeni, genellikle sıvı suyun kayadaki çatlaklardan sızıp mineralleri beraberinde getirdiği antik geçmişe dayanıyor. Bu mineraller etraflarındaki kayalardan daha sertti, bu nedenle rüzgar mineraller dışında her şeyi aşındırdı." sözlerini dile getirdi.