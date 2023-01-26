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Mars’tan gelen ayı görüntüsü şaşkına çevirdi

Mars'ta bir kayanın üzerinde ayı silüetine benzer bir görüntü yakalandı. Mars'taki bu görüntüyü kaydeden Mars'ın keşif aracının çektiği fotoğraf yakınlaştırılınca asıl gerçek ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 15:36
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Mars’tan bir kaya üzerinde ayı görüntüsü oluştu

Mars’tan gelen ayı görüntüsü şaşkına çevirdi
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Güneş Sistemi içerisinde Dünya'ya en çok benzeyen gezegen olarak kabul edilen Mars birbirinden ilginç kaya oluşumlarına sahip. Daha önce birçok kez bir yüze veya bir nesneye benzetilen Mars kaya oluşumları içerisine bir yenisi daha eklendi. Mars'ta kaydedilen bir kaya formasyonu, aynı ayıya benziyor.

12 Aralık'ta Mars yüzeyinin tarayan Mars Reconnaissance Orbiter uydusu, gezegen yüzeyinde bir ayının yüz hatlarına birebir olarak uyan bir kaya oluşumu keşfetti. 

BU GÖRÜNTÜ ASLINDA MARS’TA DOĞAL BİR DURUM

Kızıl Gezegen'de ilk defa ilginç bir oluşum tespit etmiyoruz. Daha önce de insan yüzü, kapı, kaşık ve kemiklere benzer yapılar, Mars'tan gelen görüntülerde tespit edilmişti. Ancak otoritelerden yapılan açıklamalarda bu görüntülerin yalnızca bir ışık illüzyonu veya doğal oluşum olduğu bilgisi yer aldı.

Yeni tespit edilen ve ayı yüzüne benzeyen kaya oluşumu da diğerlerinden farksız. Arizona Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren bir grup araştırmacı, yaptığı açıklamada ayı burnu ve çenesinde görülen V şeklindeki çöküntü yapısının tortunun yer altı çarpma kraterine çökmesinden kaynaklı olabileceği belirtiliyor.

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