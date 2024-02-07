Martı ABD’li şirketi satın aldı

Boston merkezli Zoba'nın yapay zeka destekli yazılım platformu, iki tekerlekli elektrikli araç operatörlerinin gelirlerini artırmasına ve saha operasyon maliyetlerini düşürmesine olanak sağlıyor.

Bu stratejik proje, Martı'nın operasyonel verimliliğini artırma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oluyor.

Sürüş sayısını ve verimliliği artıracak

Zoba'nın gelişmiş talep tahmin algoritmaları sayesinde, araçların nereye konumlandırılacağı ve operasyonel görevlerin ne zaman gerçekleştirileceği dinamik olarak optimize edilerek sürüş sayısının maksimize edilmesi ve araç operasyonel verimsizliklerinin en az seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

Martı, Zoba ile Ekim ve Kasım 2023'te gerçekleştirdiği pilot projede, Zoba yazılımının kullanımasıyla araçlarının sürüş sayısında artış sağladı ve bu durum şirketin karlılığına pozitif katkı sağladı.

"Yolculuk paylaşım operasyonlarımızı da geliştireceğiz"

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, iki tekerlekli elektrikli araç operasyonlarının gelirlerini artırma ve maliyetlerini düşürme çabaları kapsamında, birkaç optimizasyon yazılımı sağlayıcısı ile pilot projeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Öktem, sürücüler için araçların kullanılabilirliğini artırma ve saha operasyon maliyetlerini düşürme çabasında en iyi sonuç veren yapay zeka destekli bu yazılımı bünyemize almaktan heyecan duyuyoruz dedi.

2017’de Harvard ve MIT'den doğdu, 200 şehirde kullanılıyor

Gelen bilgiye göre, Zoba'nın API-first platformu, dünya çapında 200 şehirde dünyanın en iyi mobilite operatörleri için dinamik araç konumlandırma, yönlendirme ve fiyatlandırmaya destek veriyor.

2017'de Harvard ve MIT'den doğan Zoba; NTTVC, CRV, Founder Collective ve Dallas Mavericks'in eski sahibi Mark Cuban gibi önde gelen yatırımcılardan 17 milyon dolar fon aldı.