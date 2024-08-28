Martı kurucusu Öktem'den Bahçeli'ye ziyaret

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Öktem gerçekleştirdiği ziyarette, Bahçeli'ye paylaşımlı yolculuk sistemini anlattı. Öktem, sosyal medya hesabı üzerinden ziyaretle ilgili bir paylaşımda bulundu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öktem, yaptığı paylaşımda, "Türk dünyasının bilge lideri, değerli büyüğüm Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edip, paylaşımlı yolculuk sistemini detaylı arz ettim. Türk teknoloji ve internet girişimcilerine olan inancı için kendisine şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.