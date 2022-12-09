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MasterChef bu akşam dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef 8 Aralık kazanını kim?

Masterchef Türkiye’de 8 Aralık bölümünde dün akşam dokunulmazlık için mücadele eden takımlar Kocaeli yöresel lezzetleri hazırladılar. Dokunulmazlık oyunu sonrasında Masterchef’te eleme potasına giden adaylar merak ediliyor. Peki, MasterChef dün akşam dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef 8 Aralık kazanını kim?

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 11:47
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MasterChef bu akşam dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef 8 Aralık kazanını kim?

MasterChef bu akşam dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef 8 Aralık kazanını kim?
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Masterchef 8 Aralık bölümünde kırmızı ve mavi takım Kocaelinde yarıştı. Yağız ve Büşra kaptanlığında oynanan takım oyunları sonrası Masterchef’te kim eleme potasına gitti, kim dokunulmazlık aldı merak ediliyor. Peki, MasterChef bu akşam dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef 8 aralık kazanını kim?

Dün akşam Mastercehf’te dokunulmazlık oyunu oynandı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasında hangi takımın dokunulmazlık aldığı, kimlerin eleme potasına gittiği merak ediliyor.

MasterChef'te dün akşam 8 Aralık bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kocaeli'nin yöresel yemeklerini yapan yarışmacılar takım oyununda Kırmızı takım kazandı. Mavi takımda dokunulmazlık oyunu oynandı.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kıvanç ile Metin ikiye kalırken Masterchef’te dokunulmazlığı Metin aldı.

MASTERCHEF’TE ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

MasterChef 8 Aralık bölümünde haftanın ilk oyununu kaybeden kırmızı takımdan eleme adayı olarak Ayaz çıkmıştı.

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