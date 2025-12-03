İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Marmara Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Masterchef yarışmasında şampiyon olan şef Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci restoranı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Hamburgercinin 3 gün önce açıldığı ifade edilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Doğramacı’dan haraç istendiği öne sürüldü.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

MasterChef 2020’nin şampiyonu Serhat Doğramacı, 1998 yılında İstanbul’da doğdu. Doğramacı’nın annesi Yugaslav göçmeni, babası da Kerkük’te dünyaya geldi.

Amerika ve Almanya’da çalışan Serhat Doğramacı, Selim Paşa Lisesi Turizm Otelcilik bölümünde okudu. Doğramacı, ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya ve kupa kazanmıştır. İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı,

Kadıköy’de bir hamburger dükkanı açan Serhat Doğramacı MasterChef yarışmasına katıldığı sezonda şefler ile ilk tanıştığı ve ilk yemeği sunduğu gün yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Mehmet Şef’in MasterChef’te ne yapacaksın sorusuna basit bir şekilde birinci olacağım açıklamasını yapmış ve o sezon tüm rakiplerini eleyerek şampiyon olmayı başarmıştı.