Mehmet, Danilo ve Somer Şef'lerin zorlu tabakları ve konuk şeflerin imzalarıyla geçen yarışlar sonunda üç ceket sahibini buldu. Yarışmacılar son ceket için mutfağa girdi.

DÖRDÜNCÜ CEKETİ KAZANAN İSİMİ HAKAN OLDU

Yarışmacılar, MasterChef hayallerini gerçekleştirmek için büyük mücadele verdi. Dördüncü ve son ceket için nefesler tutuldu. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından dördüncü ceketin sahibi de belli oldu. Zorlu mücadelenin sonunda dördüncü ceketi kazanan isim Hakan oldu.

Dördüncü ceketin de sahibini bulmasıyla birlikte, final haftası için geri sayım başladı.

Finale kalan isimler; Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan oldu.