Matkabı eline aldı yaptıkları ile hayrete düşürdü

Eline matkap alıp namaz kılıyormuş gibi yaparak kendini robota benzetmeye çalışan kişi sosyal medyada tepkilere yol açtı. "Robokıble" etiketiyle yaptığı paylaşımdaki videoyu çeken kişinin de kahkahalarla eşlik ettiği duyuldu. Şahsın diğer paylaşımları da dikkatlerden kaçmadı.

Sol eline matkap alan E.D., matkabın mekanik sesiyle kendini robot gibi göstermeye çalışırken bir yandan da secdeye ve rükûya eğilme hareketlerini sergiledi.

ARKADAŞI ÇOK KOMİK BULDU

Namaz kılıyormuş gibi yaparak çektiği videoyu çeken kişi ise kahkahalar attığı duyuluyor.

O anları paylaşan E.D. aynı zamanda Taksim caminin ışıklandırma yanıp sönmesi ile de dalga geçerek "yeni parti Beyoğlu’nda" notu ile paylaşım yaptı.