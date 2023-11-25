Max Kruse 2. Lig ekibinden gönderildi

Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Paderborn, Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını duyurdu.

MEVCUT DURUM TATMİN EDİCİ OLMADI

Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Her iki taraf da sportif gelişimi farklı hayal ediyordu. Max çok iyi bir yoldaydı ancak sakatlık nedeniyle yavaşladı. Mevcut durum bizim ve oyuncu için tatmin edici olmadığından dolayı yollarımız ayrılmıştır. Max, Paderborn'da örnek bir davranış sergiledi. Ona gelecek için en iyisini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Paderborn ile yalnızca 5 maça çıkan Max Kruse 1 asist kaydetti.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI SONLANDIRMIŞTI

2019-20 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Kruse, Sarı-lacivertli forma altında 23 karşılaşmada 7 gol, 8 asistlik performans sergilemiş, pandemi döneminde alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırmıştı.