Max Kruse 2. Lig ekibinden gönderildi

Paderborn forması giyen Max Kruse'nin sözleşmesi karşılık olarak sonlandırıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Max Kruse 2. Lig ekibinden gönderildi

Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Paderborn, Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını duyurdu.

MEVCUT DURUM TATMİN EDİCİ OLMADI
Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Her iki taraf da sportif gelişimi farklı hayal ediyordu. Max çok iyi bir yoldaydı ancak sakatlık nedeniyle yavaşladı. Mevcut durum bizim ve oyuncu için tatmin edici olmadığından dolayı yollarımız ayrılmıştır. Max, Paderborn'da örnek bir davranış sergiledi. Ona gelecek için en iyisini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

SADECE 5 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Paderborn ile yalnızca 5 maça çıkan Max Kruse 1 asist kaydetti.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI SONLANDIRMIŞTI
2019-20 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Kruse, Sarı-lacivertli forma altında 23 karşılaşmada 7 gol, 8 asistlik performans sergilemiş, pandemi döneminde alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırmıştı.

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