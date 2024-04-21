Max Verstappen yine başardı

Kaynak: AA
Max Verstappen yine başardı
Formula 1 Çin Grand Prix'inde kazanan Max Verstappen oldu.

ormula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. etabı Çin Grand Prix’sini Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Şanghay şehrindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan son üç yılın şampiyonu Verstappen, 1 saat 40 dakika 52.554 saniyelik derecesiyle birinci olarak sezonun dördüncü, kariyerinin ise 58. zaferini elde etti.

McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, liderin 13.773 saniye gerisinde ikinci, Verstappen'in Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez ise takım arkadaşının 19.160 saniye arkasında üçüncü oldu.

Sezonun 6. yarışı Miami Grand Prix'si, 5 Mayıs'ta koşulacak.

Çin Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 85

3. Charles Leclerc (Monako): 76

4. Carlos Sainz (İspanya): 69

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

- Takımlar

1. Red Bull: 195

2. Ferrari: 151

3. McLaren: 96

4. Mercedes: 52

5. Aston Martin: 40

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