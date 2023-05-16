Mayıs ayında 561 milyon TL'lik SED ödemesi yapıldı

İhtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının masraflarının karşılanması amacıyla mayısta 561 milyon 123 bin 454 lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığı bildirildi.

Mayıs ayında 561 milyon TL'lik SED ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirtti.

Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için sosyal ve ekonomik destek verdiklerini kaydeden Yanık, aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yanık, SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 178 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mayıs ayında toplam 561 milyon 123 bin 454 lira tutarında SED ödemesi yaptık."

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