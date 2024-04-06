Mazbatasını alan muhtara büyük şok! Sevincini yaşayamadan dünyası başına yıkıldı

Yerel seçimlerin sona ermesi sonrası Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarlığı binasına girenler, ortalığı yıktı.

Mazbatasını alıp muhtarlık binasının kapısını açan yeni mahalle muhtarı Yıldız Cabir ise şoka uğradı.

Saldırgan veya saldırganlar gece saatlerinde muhtarlık binasının içeri girerken, binanın duvarlarının bir kısmının yıkıldığını ve içerisinin hasar gördüğü fark edildi.

Durumu fark eden yeni Muhtar Cabir, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın hırsızlık olup olmadığının ise araştırıldığı öğrenildi.

"BÖYLE TESLİM EDİLMESİNİ BEKLEMİYORDUM"

Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı seçilen Muhtar Cabir, "Mazbatamı elime aldım, çok teşekkür ederim mahalleme. Hiç hoş olmayan durumlarla karşılaştım. Cam kırılmış, duvar delinmiş, içeriye girilmiş. Böyle teslim edilmesini beklemiyordum. Ne olduğunu şu an bilemiyorum, teslimi şu an aldım. Şurada cam kırılmış. Tuvalet berbat bir şekilde. Taşlar içeride dolu. Hırsızlık olup olmadığıyla ilgili hiçbir bilgim yok. Mazbatamı alıp yeni adım attım, vaziyet böyle" dedi.