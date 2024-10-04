Mazhar Alanson'a acı haber

MFÖ grubunun üyesi Mazhar Alanson, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü sanatçının 50 yaşındaki kızı Eda Alanson, ani bir hastalık sonucu hayatını kaybetti.
Eda Alanson, Mazhar Alanson’ın ilk eşi Hale Alanson’dan olan kızıydı. Snob Magazin’in özel haberine göre, Eda Alanson, Ankara’da tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde vefat etti. Kızının ani ölümü, Mazhar Alanson’u derin bir yasa boğdu.
Mazhar Alanson, kızı Eda Alanson ile birlikte başrolünü Güven Kıraç ile paylaştığı “Kirpi” isimli sinema filminde kamera karşısına geçmişti.