Mazhar Alanson'a acı haber

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mazhar Alanson'a acı haber

Mazhar Alanson'un 50 yaşındaki kızı Eda Alanson'un hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

MFÖ grubunun üyesi Mazhar Alanson, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü sanatçının 50 yaşındaki kızı Eda Alanson, ani bir hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Eda Alanson, Mazhar Alanson’ın ilk eşi Hale Alanson’dan olan kızıydı. Snob Magazin’in özel haberine göre, Eda Alanson, Ankara’da tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde vefat etti. Kızının ani ölümü, Mazhar Alanson’u derin bir yasa boğdu.

Mazhar Alanson, kızı Eda Alanson ile birlikte başrolünü Güven Kıraç ile paylaştığı “Kirpi” isimli sinema filminde kamera karşısına geçmişti.

ff.png

Son Haberler
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
Hırsız soymak için girdiği evde temizlik yaptı, çöp döktü, yemek yaptı. Ev sahibine not da bıraktı
Hırsız soymak için girdiği evde temizlik yaptı, çöp döktü, yemek yaptı. Ev sahibine not da bıraktı
Türk futbolunun sarı saçlı kara belası kozmik odaya girdi . Semih Kılıçsoy gerçeğini açıklıyor
Türk futbolunun sarı saçlı kara belası kozmik odaya girdi . Semih Kılıçsoy gerçeğini açıklıyor
Buğdayda ithalat yasağı kota sistemiyle kaldırılıyor
Buğdayda ithalat yasağı kota sistemiyle kaldırılıyor
Emekli polis otomobilinde öldü bulundu
Emekli polis otomobilinde öldü bulundu