MEB Bakanı açıkladı: Başvurular 11 Temmuz'da yapılacak

Düzenleme: Kaynak: AA
MEB Bakanı açıkladı: Başvurular 11 Temmuz'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler için bu yıl ikinci defa yapılacağını duyurdu. Başvuruların ise 11 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin daha iyi çalışma koşullarına kavuşmalarının ve eğitim alanında barışçıl bir atmosferin tesisi edilmesinin kendileri için bir öncelik olduğunu ifade etti.

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Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, öğretmenlerle yapılan toplantılarda alınan geri bildirimler ve artan talepler doğrultusunda, öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerini kolaylaştıracaklarını duyurdu. Bakan Tekin, öğretmenlerin il içi ve iller arası nakil taleplerinin ikinci defa yerine getirileceğini bildirdi.

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İller arası nakil başvurularının 11-16 Temmuz tarihlerinde alınacağını ve atamaların 18 Temmuz'da yapılacağını; il içi nakil başvurularının ise 23-26 Temmuz tarihlerinde alınıp, 30 Temmuz'da atamaların gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan, bu gelişmelerin öğretmenler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni etti.

Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:

"Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz istişareler ve öğretmenlerimizin yoğun talepleri doğrultusunda il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerini ikinci kez gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Hayırlı olsun inşallah."

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