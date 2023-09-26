Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’tan '10 bin dolar alan siyasetçi' açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bu sabah TBMM'de bir araya geldi.

BirGün’ün haberine göre; düzenlenen etkinlikte Kurtulmuş’a, AKP’li İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeme getirdiği, ‘Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin kim olduğu’ da soruldu.

Kurtulmuş, soruya verdiği yanıtta Meclis Başkanlığı’nın elinde bu konuda bir bilgi bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

"BU SÖZ SÖYLENMİŞSE GEREKÇELERİNİN İFADE EDİLMESİ GEREKİR"

"Ben de sizin gibi bu milletvekilinin kim olduğunu bilmiyorum. Ortada söylenmiş bir söz var. Bu söz eğer söylenmişse bunun gündeme getirilmesi, gerekçelerinin ifade edilmesi gerekir. Meclis Başkanlığının elinde bu milletvekilinin kim olduğu ve bu iddiayla ilgili delillerin ne olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değildir."

Kurtulmuş’un bu yanıtı, konunun gündeme geldiği dönem Meclis Başkanı olan Mustafa Şentop ile Süleyman Soylu’nun yaptığı görüşmenin, yazılı biçimde kayıt altına alınmadığına işaret etti.