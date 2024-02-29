Meclis’te ‘el hareketi’ tartışması: Tansiyon yükseldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin "kadına karşı şiddet ve cinayetlerin araştırılmasına" ilişkin verdiği grup önerisi görüşüldü.

Partisi adına söz alan DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Türkiye'de son 24 saatte 8 kadının katledildiğini söyledi.

"8 MART'TA BİR HAFTA KALA 8 KADIN CİNAYETİ MÜNFERİT DEĞİL"

Koca, "24 saat içerisinde işlenen 8 kadın cinayeti tesadüfü değildir, politiktir. İktidarın yürütmüş olduğu kadın düşmanı politikaların ağır sonuçlarıdır. bu cinayetlerde, bizzat burada iktidar koltuklarında oturan milletvekillerinin sorumluluğu vardır" dedi.

AKP'Lİ ÖNCÜ: "SİYASİ RANT ELDE EDİLİYOR"

AKP adına söz alan Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, DEM Parti sıralarına, "Dinle sana öğreteceğim" diyerek partisinin kadın politikalarını anlatmaya çalıştı.

Öncü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuya siyasi bir pencereden bakmak yanlıştır. O zaman size şunu sorarız, kadına şiddetin en çarpıcı örnekleri terör örgütleridir. Burada alıkoyulan, istismar edilen kadınları neden konuşmuyorsunuz? Siyasi rant elde etmek için çabalarınız boşuna. Biz 2002'den bu yana kadın politikaları üzerine dinle sana öğreteceğim mücadelemiz sınırsız devam etmekte..."

Konuşmasının ardından Öncü, DEM Partili Koca'nın, kürsüde konuştuğu sırada kendisine yönelik "el hareketi" yaptığını söyledi.

Öncü, konuya ilişkin işlem yapılmasını istedi.

BOZDAĞ: HERHANGİ BİR GÖRÜNTÜ YOK

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, AKP’li Öncü'nün iddiası üzerine, "İddia edilen konuda herhangi bir gözlem yapmadık. TRT ve Meclis kayıtlarını incelediğimizde de herhangi bir görüntü, kayıt söz konusu değil. Bu nedenle de herhangi bir işlem yapma yetkimiz bulunmamaktadır" diye konuştu.

Bozdağ'ın açıklamaları sonrası AKP sıralarından tepkiler yükseldi.

Bozdağ, "Burada iç tüzüğe göre işlem yapılır. Ben görmedim, divan arkadaşlarım görmedi. Kayıtları incelettim kayıtlarda da yok" dedi.

AKP'Lİ YENİŞEHİRLİOĞLU: ERKEĞİN BİLE YAPAMAYACAĞI HAREKET

Konuya ilişkin yerinden söz alan AKP Grup Başkanvekili Bahadır Nihat Yenişehirlioğlu, şu şekilde konuştu:

"Bir kadın vekilin bizim vekilimize karşı, malumunuz kendisi engelli olarak tabir edilir ama biz onu engelsiz olarak kabul ediyoruz... Konuşmasını yaptığı esnada bir erkeğin bile yapmasından hicap duyacağı davranışı, bizatihi burada dünya kadar vekil gördü. Meclisin kameraları sabittir. Görmemiş olabilir ama bu hareketin yapıldığını yok sayamayız. Kadın haklarından bahsederken bir kadın milletvekiline bir erkeğin bile yapmayacağı o küfür hareketi yaparsa özür dilemesi gerekir"

KOCA: FEMİNİST OLARAK BU HAREKETİ YAPMAM SÖZ KONUSU DEĞİL

DEM Partili Perihan Koca da, kendini şu sözlerle savundu:

"Kadın özgürlük mücadelesinin, feminist hareketin içerisinden gelen bir kadın vekil olarak asla ve asla bu manipülasyonu kabul etmiyorum. Söylenildiği gibi bir hareket söz konusu olamaz. Bunu kendim için zul görürüm"