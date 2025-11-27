Türkiye'de medya sektörü sıkça el değiştirmelerin yaşandığı bir süreçten geçerken bir iddia da Acun Ilıcalı için geldi.

Sahibi olduğu TV8'in halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sürecini başlatan Acun Ilıcalı için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Bora Erdin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Ilıcalı'nın hedefinde yeni bir kanallar almak olduğunu belirterek, bu kanallarında Show TV, Show Türk ve Show Max olduğunu ileri sürdü.

PARÇALI SATIŞ FORMÜLÜ

Erdin’in aktardığına göre, Türkiye Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki medya kuruluşlarının blok halinde değil, parçalanarak satılması planlanıyor. Bu strateji kapsamında Show TV ve bağlı kanalların (Show Türk, Show Max) satışa çıkarılacağı, bu noktada devreye giren ismin ise Acun Ilıcalı olduğu ileri sürüldü.

Ilıcalı'nın, halka arz sürecinin tamamlanmasıyla oluşacak nakit pozisyonunu bu satın alma için hazırladığı iddia ediliyor.

YÖNETİM TMSF'DE

Show TV, Mart ayında Ciner Grubu tarafından Habertürk ve Bloomberg TV ile birlikte Can Holding’e satılmıştı. Ancak Eylül ayında Can Holding’e kayyım atanmasıyla süreç tersine döndü ve Show TV dahil olmak üzere grubun tüm medya organlarının yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

TMSF İLE İKİNCİ İMTİHANI

TMSF, Show TV'ye 2013 yılında dönemin medya patronu Mehmet Kemal Karamehmet’in sahibi olduğu Çukurova Grubu’nun borçları nedeniyle el koymuştu. O dönemde TMSF yönetimindeki kanal, daha sonra Ciner Grubu’na satılmıştı.