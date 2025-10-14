Son günlerde medya devlerine yapılan operasyonların yanı sıra ekonomik sıkıntılar nedeniyle küçülmeye gidenler göze çarpmaya başladı. Bugün ise İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden Ekol TV ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Saymaz, “İşadamı Mübariz Mansimov’un çekilmesiyle birlikte Ekol TV küçülme kararı aldı. Kanalın Ankara Ofisi kapatıldı. İstanbul’da 250 kişi işten çıkarılacak. Ankara da dahil toplam 300 gazeteci işsiz kalacak” dedi.

MEDYA DEVLERİNE OPERASYON

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltına alınmış ardından kanala kayyum atanmıştı. Kanalın geçen ay TMSF’deki satış işlemi 14 Ekim’e ertelenmişti. Satış işlemi dışında Flash TV’de işten çıkarmalarda dikkat çekiyor.

Sulh Ceza Hakimliği, medya devleri Habertürk ve Show TV'nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar vermişti. Bu noktada Flash TV’den sonra kayyum atanan bir diğer medya kuruluşu oldu.

EKONOMİ 4 MEDYAYI VURDU

Operasyonların yanı sıra maaşlarını, yemek paralarını ve kiralarını ödeyemeyen medya kuruluşları ise küçülmeye gitmeye başladı. KRT’de editoryal maaşların ödenmeme krizi yaşanıyor. Hürriyet gazetesinde ekonomik sıkıntılar yaşandığı, gazetenin başka bir yere taşınacağı gündeme geldi. Cumhuriyet Gazetesi ise ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini belirterek okuyucularına imece çağrısında bulunmuştu. ‘Ekonomim' adıyla yayın yapan "Nasıl Bir Ekonomi" gazetesinin, yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası ofisini kapattığı öğrenilmişti.

"EKOL TV KÜÇÜLME KARARI ALDI"

Medyada yaşanan son gelişmeler ise ‘medyada neler oluyor’ sorusunu sorduruyor. Ancak bugün gazeteci İsmail Saymaz, Ekol TV'nin de bu furyaya katıldığını açıkladı. Saymaz, “İşadamı Mübariz Mansimov’un çekilmesiyle birlikte Ekol TV küçülme kararı aldı. Kanalın Ankara Ofisi kapatıldı. İstanbul’da 250 kişi işten çıkarılacak. Ankara da dahil toplam 300 gazeteci işsiz kalacak” iddiasında bulundu.