DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Medya Haber TV canlı yayınında tepki çeken skandal sözlere imza atmıştı.

PKK sürecine yönelik medyanın diline tepki gösteren Buldan, ''Bugün medyada AKP'nin elinde, yargı da AKP'nin elinde. Bu tür meseleleri ortadan kaldırmak iktidarın görevi" sözlerini kullanmıştı. Buldan’ın eleştirilere neden olan bu sözlerine tepkiler çığ gibi gelmişti.

Buldan’ın skandal sözleri, “Medyaya Öcalan sansürü” olarak değerlendirilmişti.

Gazeteciler Şule Aydın ve Murat Ağırel, Pervin Buldan’ın açıklamalarına Onlar TV’de eleştirilerde bulundu.

“NEYİ UYGUN GÖRÜR KENDİSİ?”

Şule Aydın, “Pervin Hanım neyi uygun görüyor? Bu sürece destek vermeyen ve eleştirilerini yönelten herkesi sabah 5’te kapısından mı alsınlar, cezaevine mi atsınlar? Neyi uygun görür kendisi?” İfadelerini kullandı.

“BİZİ IRKÇI İLAN EDİYORLAR BİR DE, SİZ KAFAYI MI YEDİNİZ?”

Murat Ağırel ise şunları kaydetti:

“40 bin kişiyi katletmiş terör örgütü lideri, gazetecilerden rahatsızmış. Bizi ırkçı ilan ediyorlar bir de, siz kafayı mı yediniz? Türk milletinden habersiz kapalı kapılar ardında kimse geleceğimizle oynayamaz.”