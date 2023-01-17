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Birand mezarı başında anıldı

Gazeteci Mehmet Ali Birand ölümünün 10’uncu yılında sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 15:07
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Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

Birand mezarı başında anıldı
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Usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın ölümünün 10'uncu yılında Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand ve meslektaşları katıldı.

Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, 'Memoş' yazılı küçük bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

"BUD DUYGULARI ANLATMAK ÇOK ZOR"
Babasının ölümünün etkisinden hala çıkamadığını belirten Umur Birand, şöyle konuştu:

"Her yıl aynı tarihte çalışan arkadaşlarının ve ailesinin buraya gelip onu anması bizim için çok önemli bir olay. Çok önemli ve duygusal bir gün oluyor benim için. Bu duyguları anlatmak zor. Çünkü onun vefatının travması hala bir türlü geçmiyor. Dün gibi aynı şekilde hatırlıyoruz. Nereye baksam babamın yapmış olduğu bir eseri, bir öğrencisini görüyorum.",

"KEŞKE BİZİMLE OLSA"
Gazeteci Hasan Cemal ise "Birand benim en yakın dostumdu. Yıllarca beraber olayların peşinde koştuk. Onun haberciliğe olan heyecanı hiç bitmedi. Türkiye'nin en değerli insanlarından biriydi. Çok özlüyorum. Keşke bizimle olsaydı. Özellikle bu dönemde, gazeteciliğin ölümcül darbeler yediği dönemde gazeteciliği ayakta tutmak için çok iyi işler yapabileceğine inanıyordum. Keşke bizimle olsa" diye konuştu.

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