Mehmet adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Mehmet isminin anlamını araştırıyor. Peki, Mehmet ne demek? Mehmet isminin anlamı nedir?

MEHMET NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Mehmet ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

-Çok nadide bulunan renkte bir gül çeşidi.

-Vaka, hadise.

-Övülmüş.

-Muhammed'in adlarından biri.

MEHMET İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Mehmet ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Mehmet ismini koymak caizdir.

MEHMET İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Mehmet ismine sahip kişilerin liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır.

Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler.

Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilirler.

Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiklerini uygularlar.

Sanatsal yetenekleri azımsanmayacak derecede iyidir.

Önsezileri oldukça kuvvetlidir.