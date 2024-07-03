Mehmet Şimşek AKP’lilere resti çekti: Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kanunlara uyulmadığını ve kamu kurumlarının adeta bir istihdam bürosuna dönüştüğünü ifade etti.

AKP'nin Kızılcahamam kampında gerçekleştirilen sunumda, tasarruf tedbirlerine uyulmamasının yeni örnekleriyle karşılaşıldığına değinen Bakan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve deprem gibi nedenlerle oluşan bütçe açıklarının kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilerek kapatılacağını belirtti.

Gazeteci Emrah Özcan'ın haberine göre, Şimşek bu konuda ciddi uyarılarda bulundu.