Mehmet Şimşek AKP’lilere resti çekti: Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Mehmet Şimşek AKP’lilere resti çekti: Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz

Bakan Şimşek, AKP’li belediyelerdeki şişkin kadrolara dikkat çekerek, personel harcamalarının bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kanunlara uyulmadığını ve kamu kurumlarının adeta bir istihdam bürosuna dönüştüğünü ifade etti.

AKP'nin Kızılcahamam kampında gerçekleştirilen sunumda, tasarruf tedbirlerine uyulmamasının yeni örnekleriyle karşılaşıldığına değinen Bakan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve deprem gibi nedenlerle oluşan bütçe açıklarının kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilerek kapatılacağını belirtti.

Gazeteci Emrah Özcan'ın haberine göre, Şimşek bu konuda ciddi uyarılarda bulundu.

İlgili Haberler
Türkiye’deki 6,6 ton altınla ilgili skandal iddia! Piyasa değeri 500 milyon dolardı
İstanbul'un göbeğindeki milyonluk evler kimlere ucuza gitti? Listede çok tanıdık isimler var
İki bakan neden istifa etti? Ankara’yı karıştıran iddia
Son Haberler
45 ilde yapılan dev operasyonda 320 kişi yakalandı Gündem
45 ilde yapılan dev operasyonda 320 kişi yakalandı
Evi kirleten eşyalar hangileri? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı Keşfet
Evi kirleten eşyalar hangileri? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Merih'in golünden sonra Tarım Bakanlığı'ndan çılgın paylaşım. Zıplayıp kafa atan koyun paylaşıldı Spor
Merih'in golünden sonra Tarım Bakanlığı'ndan çılgın paylaşım. Zıplayıp kafa atan koyun paylaşıldı
50 yaşın üzerine varis önerileri Sağlık
50 yaşın üzerine varis önerileri
Kritik enflasyon öncesi dolarda son durum Ekonomi
Kritik enflasyon öncesi dolarda son durum
Aç Karnına bunları ağzınıza sürmeyin. Duyunca çok şaşıracaksınız Sağlık
Aç Karnına bunları ağzınıza sürmeyin. Duyunca çok şaşıracaksınız