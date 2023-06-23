Mehmet Şimşek para için onlara koştu

27 ay sonra ilk kez Merkez Bankası (TCMB) Para Piyasaları Kurulu (PPK) tarafından faiz artışı kararı alındı. TCMB'nin faiz kararı sonrasında döviz kurlarında sert artışlar yaşandı.

Yeni dönemde TL'nin değer kaybına karşı hamle olarak atılacak adımlar merakla beklenirken ekonomi yönetimi dikkat çeken bir ziyarete imza attı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün çalışma ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İLİŞKİLER VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye ekonomisine yabancı sıcak para girişi sağlamak için yapılan görüşmede AA’nın aktardığına göre, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik işbirliği fırsatları değerlendirildi.

BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan’ın katıldığı görüşmede, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Can Dizdar da yer aldı.

ENERJİ VE SAVUNMA SEKTÖRLERİNE YATIRIM İÇİN DOĞRUDAN TEMAS

Reuters'ın konuya yakın iki kaynaktan aktardığı habere göre, BAE ve Suudi Arabistan'ın enerji ve savunma sektörlerine yatırım yapması bekleniyor.

Seçimlerin ardından BAE ve Suudi Arabistanlı yetkililer Türkiye'de enerji ve savunma sektörlerine doğrudan yatırım için temaslar kurmaya başladı.

Kaynaklardan biri, “Daha önce de gündeme geldiği gibi özellikle BAE ve Suudi Arabistan'dan bazı doğrudan yatırımlar olacak. Enerji başta olmak üzere bazı alanlarda ilgileri vardı, seçim sonuçlarını bekliyorlardı. Şimdi bunların realize edilmesi için temaslar başladı” dedi.

"ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTTI"

Kaynaklar, anlaşmaların ne zaman imzalanabileceği, muhtemel yatırımların nasıl bir takvimde hayata geçirilebileceği ve ne büyüklükte olacağının netleşmediğini ifade ettiler.

Diğer kaynak, “Önümüzdeki dönemde Körfez bölgesi başta olmak üzere para girişi bekleniyor. Bu yönde çeşitli temaslar var. Uluslararası yatırımcıların ilgisi arttı. Türkiye'de bazı üst düzey temasları da oldu. Bu yatırımcılardan da bazı kaynak girişleri önümüzdeki dönemde olacak” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.

YABANCI VE SICAK PARA GİRİŞİ ARANIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonrasında ekonomi yönetimini değiştirmiş ve ısrarcı olduğu düşük faiz politikasından yeni Bakan Mehmet Şimşek'in stratejisi doğrultusunda vazgeçtiğini açıklamıştı.

Seçim sonrasında ekonomi yönetimine atanan Yılmaz ve Şimşek'in önceliğinin, yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle zor günler yaşayan Türkiye ekonomisine yabancı sıcak para girişi sağlamak olduğu biliniyor.

"KÖRFEZDEN ARA DEPO EDEN ÜLKELER MERKEZ BANKAMIZI, PİYASAMIZI RAHATLATTI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci turunun hemen öncesinde 25 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programda yaptığı açıklamada, Körfez'den gelen paraya işaret ederek “Körfezden bizim sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu da ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı” demişti.

28 Mayıs’taki seçim öncesindeki haftada 1,9 milyar dolar artan TCMB’nin yurtdışı bankalara döviz borcu, seçim sonrasındaki hafta 3,1 milyar dolar daha artmıştı.

1 Ocak-2 Haziran arasındaki dönemde TCMB'nn yurtdışı bankalara borcu toplamda 13,7 milyar dolarlık artışla 22,6 milyar dolara yükselmişti.