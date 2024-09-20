Mehmet Şimşek’e ‘EYT' tepkisi ‘SGK değil emekli açık veriyor’

Ekonomist Aziz Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in EYT'nin bütçe açığını artırdığına ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Çelik, EYT yılı olan 2023’te yüzde 1,8’e düştü. EYT yılı olan 2023'te SGK açığı hem oransal hem de miktar olarak düştü! Hani EYT büyük felaketti! 2024 yılının ilk 6 ayında ise SGK açıkları yüzde 0,5’e geriledi! SGK değil emekli açık veriyor! ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK’TEN EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Global Liderler Zirvesi’ne (Global Leader Summit) video konferans yoluyla katılmıştı. İş insanlarına seslenen Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program’ın (OVP) amaçları ve Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yaptı. Şimşek, deprem ve EYT nedeniyle bütçe açığının oldukça yüksek seyrettiğinin altını çizdi.

ÇELİK: EYT BUNUN BAHANESİ

Ekonomist Aziz çelik ise Mehmet Şimşek’in ‘EYT’ açıklamasını veriler ışığında eleştirdi. Çelik, “Hani EYT'nin artırdığı yük? EYT yüzünden bütçenin açık verdiği iddiası safsatadır! Sosyal güvenliğe ayrılan bütçe harcamaları azalmasına rağmen sosyal güvenlik ve EYT hâlâ öcü olarak gösteriliyor. Anlaşılan sosyal güvenlik harcamalarını iyice azaltmak istiyorlar. EYT bunun bahanesi!” şeklinde açıkladı.

"SGK DEĞİL EMEKLİ AÇIK VERİYOR!"

Aziz çelik, X hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“SGK’nın açık verdiği ve bu açığın giderek büyüdüğü iddiası bir şehir efsanesidir. Doğru değildir! SGK’nın düzenli-kurumsal gelirlerinin giderlerini karşılama oranı giderek artıyor. SGK açıkları minimum düzeye geriledi! SGK açığı artık devede kulaktır. SGK’nın açığının toplam giderlerine oranı 2020 yılında yüzde 12,5’ti. SGK açığı 2022’de yüzde 3,8’e geriledi. EYT yılı olan 2023’te yüzde 1,8’e düştü. EYT yılı olan 2023'te SGK açığı hem oransal hem de miktar olarak düştü! Hani EYT büyük felaketti! 2024 yılının ilk 6 ayında ise SGK açıkları yüzde 0,5’e geriledi! SGK değil emekli açık veriyor! Bu tablo için hükümeti kutlamak lazım! SGK’yi adeta bir şirket gibi yönettiler ve açıklarını minimize ettiler ama emeklilerdeki açığı büyüttüler! Peki, bu mucize nasıl oldu? İşin özü: SGK’nin açıklarını kapatması emeklilerin açığının büyümesi ile mümkün oldu!”