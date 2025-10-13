23 Mart'tan bu yana tutulu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ekonomiye etkisi ise derin oldu.

ŞİMŞEK İMAMOĞLU MALİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 14-21 Mart haftası TCMB 171,1 milyar dolar brüt rezervinin 163,1 milyar dolara; 73,9 milyar net rezervinin de 62,1 milyar dolara düştüğünü açıklamıştı. Bu noktada İmamoğlu’nun gözaltına alındığı hafta, Merkez Bankası’nın net rezervinde yaklaşık 11 milyar dolar erime yaşandı.

"HALA 19 MART İBB OPERASYONU ÖNCESİNE GELEMEDİK"

Ancak ekonomideki kayıpla ilgili Nefes yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında Şimşek’in yakın çevresine operasyonlara dair özeleştiri yaptığını paylaştı. Şimşek’in yakın çevresine “Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik’ dediğini Babacan aktardı.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan sürece parmak basarak "19 Mart sabahı millet iradesine yapılan darbenin ekonomiye trilyonlarca lira maliyeti oldu. Bu kadar büyük bir bütçe ile yaklaşık 1 milyon yapıyı yenileyebilir ya da en az aynı miktarda güvenli konut üretebilirdik" demişti.

BAKANLIK BABACAN'IN İDDİASINI YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nuray Babacan'ın iddiasına dair “tamamen gerçek dışı” olduğunu söyledi.