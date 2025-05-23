Mehmetçik Vakfı’nı unutmayın

Bir düşünün Babasını göremeyen halen okuyan tahsiline devam eden çocukları…

Çocuklarını ve onları mürvetlerini göremeyen Şehit BABALARI…

Hiç bir parti mevzubahis olmadan;

Askerliği meslek değil YAŞAM TARZI olarak kabul ederek VATAN için namus ve ölümüne ANT içen hayatını kaybedenlerin çocuklarına sahip çıkmak adına bu satırlarımı karaladım.

ATATÜRK’çü düşüncenin dışında hiçbir siyasi parti vs. düşünmeden… Sadece çocuklarım gençler ATATÜRK’çü düşünce ile gelecek, devam edecek kuşaklarımız için…

Ayrıca; Gerçek yardım amaçlı, sağa sola çatmadan, harcamayı gerçek belgelerle ibraz eden tüm vakıflara ayırım yapmadan teşekkürlerimi sunarım.

Kurban Bayramı bağışlarının Mehmetçik Vakfına yapılmasını arzu ederek;

Mehmetçik Vakfına yapılan kurban bağışları, yüreği yanık insanlara, ailelerine, çocuklarına ulaşıyor. Şehitlerimize olan vefa borcumuzu da kısmen ödemiş olmaz mıyız diye düşünüyorum.

Türkiye’mizin geleceği için muhtaç öğrencilerimize sahip çıkanlara TEV (Türk Eğitim Vakfı) TSKMEV gibi ortak görüşleri ortak yerlerin gelir paylaşımlarını da ayrıca belirtmek isterim.

TSK Mehmetçik Vakfı’nın eski bir çalışanı olarak vakfa yapılan bağışların her kuruşunun dahi gelir ve giderlerinde nerede harcandığına dair açıklamaları internette kamuoyuna açık olarak görülebilir, sorulabilir, bilgilerinize arz olunur. Takdir, sizlerin kanaatleridir. Yapılan kurban bağışlarınız yardımlarınız hiçbir şehidimizi geri getirmediği gibi hiçbir gazimizin kaybolan bir uzvunu geri getirmez. Ancak şehitlerimizi de gönüllerimizde yaşatıp ruhlarını şad ve yad etmiş oluruz.

Şehitler vurulduklarında değil unutulduklarında ölürler. Unutmayalım.

Yardımlarımızı Allah kabul etsin şimdiden Bayramınızı kutlar Nice bayramlara erişmenizi temenni ederim.