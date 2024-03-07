Meksika'da yer yerinden oynadı: Protestocular Başkanlık Sarayı’na daldı

Meksika'da "Ayotzinapa Davası" ismiyle bilinen ve 43 öğrencinin 2014'te gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu olaya ilişkin protesto gösterileri devam ediyor.

Son olarak protestocular Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un günlük basın toplantısı düzenlediği sırada kamyonla Ulusal Saray'ın kapısını kırdı.

"ŞİDDETLE KARŞILIK VERMEYECEĞİZ"

Obrador, İçişleri Bakanlığı müsteşarının göstericilerle ilgileneceğini belirterek, "Şiddetle karşılık vermemizi istiyorlar. Bunu yapmayacağız, biz baskıcı değiliz. Sorun yok, kapı tamir edilecek" ifadelerini kullandı.

Obrador, basın toplantısında olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bize karşı bir hareket. Bu çok açık bir provokasyon planıdır" dedi.

Protestocularla 15 gün içerisinde görüşeceğini dile getiren Devlet Başkanı Obrador, göstericilerle eşlik eden avukatların, "siyasi emeller peşinde koştuğunu" söyledi.

43 ÖĞRENCİ KAYBOLMUŞTU

Meksika’nın Guerrero eyaletine bağlı Iguala kentinde, 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrencilerle polis arasında çatışma çıktı.

Öğrencileri taşıyan araçlara polis tarafından ateş açılması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Çatışmaların ardından araçlara zorla bindirilen 43 öğrenciden bir daha haber alınamadı.

Obrador’dan önceki hükümet, öğrencilerin, polis tarafından teslim edildikleri uyuşturucu karteli üyelerince öldürüldüğünü ve cesetlerinin Cocula şehrindeki çöp alanında yakıldığını açıklamıştı.

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunca atanan uluslararası uzmanlar ise söz konusu senaryonun doğru olamayacağını ve soruşturmada ciddi boşluklar bulunduğunu öne sürmüştü.

Uzmanlar da bir çöplükte, insan bedenini küle çevirecek boyutta ateşin yakılamayacağını işaret etmişti.