Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu

Nüfusu 129 milyon olan Meksika’da yaklaşık 100 milyon kayıtlı seçmen dün, federal ve yerel düzeyde toplam 20 bin 708 pozisyon için tercih yapmak üzere sandık başına gitti.

Gerçekleştirilen seçimde resmi olmayan sonuçlar açıklanırken, ülkede yapılan hızlı oy sayımına göre yüzde 58,3 ile yüzde 60,7 arasında oy alan iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi'nin adayı 61 yaşındaki Yahudi asıllı Claudia Sheinbaum, ülkenin ilk kadın devlet başkanı olurken, muhalefet adayı Xochitl Galvez ise oyların yüzde 26,6 ile yüzde 28,6'sını aldı.

SEÇİME KATILIM YÜZDE 60

Devlet başkanlığı seçiminde tek erkek aday olarak yarışan 38 yaşındaki Jorge Alvarez Maynez ise yüzde 9,9 ile yüzde 10,8 arasında oy alırken, seçime katılım oranının yaklaşık yüzde 60-61 arasında olduğu açıklandı.

İLK KADIN BAŞKAN

Sheinbaum destekçilerinin tezahüratları arasında yaptığı zafer konuşmasında, "200 yıllık Cumhuriyetin ilk kadın başkanı olacağım" diye konuştu.

Resmi sonuçların açıklanmasının ardından Eski Mexico City Belediye Başkanı Sheinbaum’un aldığı oy oranının Meksika'nın demokratik tarihindeki en yüksek oy oranı olarak tarihe geçmesi bekleniyor.