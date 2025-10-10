ABD’nin eski First Lady’si Melania Trump’ın hayatını konu alan belgesel film, 30 Ocak 2026’da sinemalarda gösterime girecek.

“Melania” adlı yapımı, “Bitirim İkili” serisiyle tanınan ancak birçok oyuncu tarafından cinsel saldırı ve güç istismarıyla suçlanan tartışmalı yönetmen Brett Ratner yönetti.

Sinema gösteriminin ardından dijital platformda yayınlanacak belgeselin haklarının 40 milyon dolara satıldığı öğrenildi. Film, Melania Trump’ın yemin töreni hazırlıkları, Beyaz Saray’da Donald Trump yönetimine geçiş süreci ve ailesiyle birlikte kamusal yaşama dönüşünü konu alıyor. Ayrıca belgeselde kritik toplantılardan görüntüler ve özel konuşmalar da yer alıyor.

Melania Trump’ın New York’taki Trump Tower, Miami’deki Mar-a-Lago malikanesi ve Washington arasında geçen yaşamını anlatacak üç bölümlük bir dizi projesi de hazırlanıyor. Hem Donald Trump hem de Melania Trump’ın onay verdiği dizinin yapımcılığını First Lady’nin kendisi üstleniyor.

MELANIA TRUMP: ZARAFET VE GÜÇ ARASINDA BİR HAYAT

Slovenya doğumlu Melania Trump, modellikten Amerika Birleşik Devletleri’nin First Lady’liğine uzanan sıra dışı bir hayat hikâyesine sahip.

26 Nisan 1970’te Slovenya’nın Sevnica kentinde dünyaya gelen Melania Knauss, otomobil satıcısı Viktor Knauss ve tekstil işçisi Amalija Knauss’un kızıdır.

Genç yaşta modaya ilgi duyan Melania, 16 yaşında bir model ajansıyla anlaşarak podyumlara adım attı. Avrupa’nın birçok ülkesinde defilelere çıktı, moda dergilerinde yer aldı ve 1990’ların başında Milano ile Paris’te dikkat çekti.

1996 yılında kariyerini ilerletmek için New York’a taşınan Melania, burada Amerikalı iş insanı Donald Trump ile tanıştı. 1998’de nişanlanan çift, 2005 yılında evlendi. Bu evlilik, Melania’nın uluslararası alanda tanınmasını sağladı ve onu kısa sürede dünyanın en çok konuşulan kadınlarından biri haline getirdi.

Donald Trump’ın 2016’da ABD Başkanı seçilmesiyle Melania Trump, ülkenin First Lady’si oldu. Bu dönemde “Be Best” (En İyi Ol) adlı sosyal farkındalık kampanyasını başlattı. Kampanya, gençlerin ruhsal sağlığını koruma, siber zorbalıkla mücadele ve bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturma amacı taşıyordu. Melania, bu girişimiyle çocukların sağlıklı, güvenli ve bilinçli bir şekilde büyümesini hedefledi.

Görev süresi boyunca kamuoyu önünde daha geri planda kalmayı tercih eden Melania, sade ama dikkat çekici tarzıyla Beyaz Saray etkinliklerinde öne çıktı. Moda seçimleri sık sık tartışma konusu olsa da, zarafeti ve disiplinli duruşuyla kendine has bir imaj oluşturdu. 2018’de “I Really Don’t Care, Do U?” yazılı montu giymesi, dünya genelinde geniş yankı uyandıran olaylardan biri oldu.

Melania Trump, Donald Trump ile evliliğinden 2006 doğumlu Barron William Trump adında bir oğlu bulunuyor. Annelik rolüne büyük önem veren Melania, oğlunun eğitimiyle yakından ilgileniyor. Ailesine olan bağlılığı, onun kamusal yaşamında da sıklıkla vurgulanan bir yönü.

Kişisel hayatını korumaya özen gösteren Melania, sosyal medyada da oldukça temkinli bir duruş sergiliyor. Paylaşımlarında genellikle resmi etkinliklere ve projelere yer veriyor; özel yaşamına dair detayları kamuoyuyla paylaşmaktan kaçınıyor.

Melania Trump, kamuoyu gözünde hem zarafet hem de gizemle anılan bir figür. Sessiz tavırları, onu seleflerinden ayıran en belirgin özelliklerden biri oldu. Kocasının başkanlık döneminde eleştirilerin hedefi haline gelse de, her zaman mesafeli ve kontrollü bir imaj çizdi.

Model olarak başladığı kariyerini Beyaz Saray’a taşıyan Melania Trump, modaya ilgisi, zarif görünümü ve özel yaşamını koruma isteğiyle dikkat çekiyor. “Be Best” kampanyasıyla çocuklara ve gençlere yönelik projelere öncülük eden Melania, hem bireysel hem kamusal yaşamında güçlü bir kadın figürü olarak tanınıyor.

Bugün hâlâ kamuoyunun ilgisini çeken Melania Trump, modern zamanların en sessiz ama en etkili First Lady’lerinden biri olarak görülüyor.