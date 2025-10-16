Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne geçen ay düzenlenen "İhaleye fesat karıştırmak" ve "kamuyu zarara uğratmak" iddiasıyla düzenlenen 'konser' operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alınmış; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 23 yıl başkanlık ettiği dönemde "Halkın parasını savurduğu için" tepki yağan Melih Gökçek'i hatırlatmıştı. Gökçek, Şubat 2020'de fiilen kapanan Ankapark'a bile sadece 4 Milyon 800 Bin TL harcamasıyla eleştirilmişti.

BİLİRKİŞİLERİN HEPSİ AYNI İSİM

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, ABB Başkanı Mansur Yavaş, eski Başkan Melih Gökçek hakkında, takipsizlik kararı verilen yolsuzluk iddialarına ilişkin dosyalarda itiraz yoluna başvurdu. 97 dosyadan 55’i hakkında bilirkişi raporu hazırlanıp takipsizlik kararı verilmişti. Dosyalardaki bilirkişilerin 4 bin kişi arasından hep aynı isimler olması dikkat çekti.

YAVAŞ'IN SUÇ DUYURULARINA DA 'LEHİNE' RAPOR DÜZENLEMİŞ

Yavaş’ın suç duyurularında Gökçek lehine rapor düzenleyen bilirkişi de aynı isim çıktı.

'Tesadüf'e dikkat çeken Yavaş, dosyaların hep aynı bilirkişilere verilince Gökçek'in de aklandığını belirtti.

876 UYGUN BİLİRKİŞİ VAR

Ankara’da çeşitli meslek gruplarından toplam 6 bin 309 bilirkişi bulunuyor. Sadece 4 bini belediye mevzuatı ile ilgili konularda görev alabiliyor. Gökçek dosyalarına 4 bin bilirkişiden aynı 3 kişi atandı.

Gökçek "Benim açıkladıklarım sadece yüzde 10, bütün dosyalar hakkında bu şekilde bilgimiz var. Takipsizlik kararı verilen ve aynı bilirkişilerin yer aldığı dosyalarla ilgili olarak kanun yolu başvurusu için savcılığa dilekçe verdik.

Üç dosyamız da zaman aşımına uğramak üzere. Bugüne kadar ifade alınmadı. Teleferik dosyasında da Gökçek’e dair takipsizlik kararı var. Bunlarla ilgili de kanun yoluna başvurulması için dilekçemizi verdik. İfade alınırsa zaman aşımı duracak” dedi.

Melih Gökçek'in ABB’ye yapılan operasyonu da 7 saat önceden duyurması dikkat çekmişti.