Kendinden emin tavırları ve samimi halleriyle Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin adlı karakterin ardından hızla yeni projelere imza atan ve hayran kitlesini genişleten genç oyuncu Melis Sezen'in sosyal medyadan paylaştığı kareler hayranlarını ikiye böldü.

Deha, Gülcemal, Leke, Siyah İnci, Hayat Bazen Tatlıdır, Sevgili Geçmiş gibi birçok projeyle adından söz ettiren 28 yaşındaki genç oyuncunun, farklı karakterleri canlandırırken sergilediği performanslar sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. 31 bölüm yayınladıktan sonra final yapan Deha dizisinin ardından bir ana akım projesinde yer alıp almayacağı merak edilen genç yıldızın yeni projesi henüz bilinmiyor.

Giyim tarzı ile magazin gündeminde sıklıkla yer bulan oyuncunun Bükreş Moda Haftası’na onur konuğu olarak katılması hayranlarını sevince boğdu. Sezen'in sosyal medyada paylaştığı kıyafet hayranlarını ikiye böldü. sürpriz imaj değişikliğiyle hayranlarını şaşırttı. Bükreş Moda Haftası özel kombini eleştirileri üzerine çekti.



Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla sık sık adından söz ettiren Melis Sezen, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç oyuncu kameralara yansıyan halleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını ikiye böldü. Kimileri tavırlarını olumlu karşılarken, kimileri de negatif söylemlerde bulundu. Sezen cephesinden eleştirilere henüz yanıt gelmedi. Basına yansıyan görüntülerde de Sezen'in gergin olduğu dikkat çekti.

Sezen, Deha dizisi için de imajına yeni bir yön vermiş ve siyah saçlarıyla beğeni toplamıştı.



İşte Melis Sezen'in yeni tarzı;