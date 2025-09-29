Melisa Döngel’in tatil fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Yakın arkadaşıyla yurt dışı tatiline çıkan Melisa Döngel, Monako sokaklarından ve masmavi sulardan paylaştığı pozlarla büyüledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yakın arkadaşıyla birlikte Monako’ya tatile giden Döngel, keyifli anlarını Instagram hesabından yayınladı.

Masmavi sularda serinlerken ve şehrin ünlü sokaklarında gezerken çekilen fotoğraflarına siyah ve beyaz kalp emojileri ekleyen oyuncu, 4 milyon takipçisinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Melisa Döngel’in Monako tatilinden paylaştığı kareler, medyada gündem olurken hayranları ünlü oyuncunun doğal güzelliğine ve neşeli tatil pozlarına beğeni yağdırdı.