Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde memur ve emekli maaş zammına ilişkin temmuz ayını işaret etmişti. Peki, memur maaşları ne kadar olacak? Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli maaşı zammının ne zaman açıklanacağı, 2023 seçimlerinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim öncesi yapılan açıklamada, "Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz" diyerek zammın yapılacağı ay işaret edilmişti.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.

Buna göre; Temmuz ayında memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 4 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,21'lik enflasyon farkı imkanı doğdu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. 4 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zammı şimdiden yüzde 15,21 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamayla birlikte memur maaşı zammıyla ilgili müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayla birlikte, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğini belirterek, en düşük memur maaşlarının temmuz ayından itibaren 22 bin lirayı bulacağını açıkladı.

Buna göre; Temmuz ayında hesaplanacak olan 6 aylık enflasyon oranı sonrasında, yapılacak çalışma kapsamında en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.